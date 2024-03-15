الإنتخابات الرئاسية الروسية: الروس في الخارج بدأوا بعملية التصويت

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فتحت مراكز الاقتراع في الممثليات الدبلوماسية الروسية أبوابها أمام المواطنين للتصويت في الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الجمعة، وستستمر حتى الـ17 من الشهر الجاري، وذلك عقب انطلاقها داخل روسيا مع تصويت ما يقارب 3 ملايين مقترع حسب وزارة التنمية الرقمية إلى حدّ اليوم.وفي ليبيا فتحت مراكز الاقتراع أبوابها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي وبدأ الخبراء والفنيون الروس وذووهم المقيمون في ليبيا يتوافدون على مبنى السفارة للإدلاء بأصواتهم.وأدلى السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين بصوته في الانتخابات الرئاسية.أما في الجزائر توجه المواطنون الروس اليوم الجمعة، إلى مركز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم.وتستمر عمليات التصويت في السفارة الروسية في الكويت في مركز الاقتراع رقم 8178.(روسيا اليوم)