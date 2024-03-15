آلاف المغاربة يطالبون بفتح المعابر ووقف الحرب على غزة

شارك مئات المغاربة في وقفات بعدة مدن عقب صلاة الجمعة، تضامنا مع فلسطين وقطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مكثف، منذ ستة أشهر على التوالي.

والمشاركين في هذه الوقفات، التي دعت إليها الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، طالبوا بفتح المعابر ووقف الحرب بغزة.

وردد المشاركون في هذه الوقفات شعارات تنتقد استمرار الغرب في دعم إسرائيل، التي تستمر في قصف غزة مستهدفة المدنيين بغزة.

ورفع المشاركون، الذين خرجوا للأسبوع 23 على التوالي منذ انطلاق معركة طوفان الأقصى، العلم الفلسطيني ولافتات مساندة للقضية الفلسطينية.

واستنكر المشاركون، من خلال شعارات، سياسة التجويع ومحاولات التهجير القسري والصمت الدولي الرسمي.

( الأتاضول)