ظاهرة تجتاح مصر وشيخ الأزهر يحذّر منها: لم تكن بهذا الانتشار الرهيب





وقال الطيب؛ إن أيام عباس العقاد، كان هناك مدارس أجنبية، لكن لم تكن بهذا الانتشار الرهيب، بل كان الذي يتعلم بالمدارس الأجنبية يشعر بالإحراج.

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وأضاف: "يجب أن يحفظ أولادنا أجزاء من القرآن الكريم، فلها بصمة، فلا بد أن نحمي أطفالنا بهذا النسيج". تحدث شيخ الأزهر أحمد الطيب، عن ظاهرة انتشار المدارس الأجنبية بشكل كبير في مصر.وقال الطيب؛ إن أيام عباس العقاد، كان هناك مدارس أجنبية، لكن لم تكن بهذا الانتشار الرهيب، بل كان الذي يتعلم بالمدارس الأجنبية يشعر بالإحراج.وأضاف: "يجب أن يحفظ أولادنا أجزاء من القرآن الكريم، فلها بصمة، فلا بد أن نحمي أطفالنا بهذا النسيج".

ووجه شيخ الأزهر خلال برنامجه الإمام الطيب، رسالة للأمهات والآباء من أجل غرس أسماء الله الحسنى في نفوس الصغار.



وقال: "أتمنى من الآباء والأمهات، خاصة إذا كان لديهم تلاميذ في المراحل الأولى في الدراسة، أن يقللوا قدر الإمكان من اتصالهم بالأجهزة التي في أيديهم، فهذه الأجهزة فيها سموم مصنوعة صناعة خاصة لهذا الأمر أو لهذا السن، وجذابة لأبعد الحدود، وجذابة للأسف للشباب الكبير فضلا عن الصغار، هي مرض وقتل".



وتابع: "أنا ممن يؤمنون بالأهداف، وبأن العالم كله يدمر لتقوده فئة معينة، والذي قرأ يفهم كلامي، وهذه ثمرات أن تكون قبضة العالم في يد فئة".(عربي21)