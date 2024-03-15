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بنهاية اليوم الأول.. إليكم نسبة المشاركين في الانتخابات الرئاسية الروسية

Lebanon 24
15-03-2024 | 14:05
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أغلقت مراكز الاقتراع في روسيا أبوابها في اليوم الأول من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المستمرة في جميع أنحاء البلاد على مدار ثلاثة أيام، وتجاوزت نسبة المشاركين فيها 33%.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع لجنة الانتخابات المركزية الروسية فإن نسبة المشاركة الإجمالية في البلاد للانتخابات الرئاسية حتى الساعة 20:30 بتوقيت موسكو يوم 15 مارس (اليوم الأول) بلغت 33.45%.

وفتحت أولى مراكز الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية أبوابها في الشرق الأقصى الروسي في تمام الساعة الـ8 صباحا بالتوقيت المحلي، الموافقة لـ11 من ليل الخميس في موسكو.

 افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

 وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد سيستمر أيام 15 و16  وستكون مراكز الاقتراع مفتوحة حتى الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي وينتهي التصويت يوم 17 أذار.

 ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

 ويتجاوز عدد الناخبين 112 مليونا في أراضي روسيا ويصل إلى حوالي مليونين في الخارج.

 ودعا الرئيس بوتين في كلمة خاصة للشعب جميع المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن مصير روسيا لا يحدده أحد سوى مواطنيها.

( روسيا اليوم)
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