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الأمم المتحدة: العملية الإسرائيلية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة

Lebanon 24
15-03-2024 | 14:40
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حذّرت الأمم المتحدة، الجمعة، من أن العملية البرية التي تخطط إسرائيل لشنها على مدينة رفح، ستكون لها عواقب وخيمة على سكان قطاع غزة وعلى إيصال المساعدات الإنسانية.

 جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، للصحفيين تعليقا على أنباء حول مصادقة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على خطط العملية العسكرية المحتملة في رفح، جنوبي قطاع غزة، رغم التحذيرات الدولية.

 وأشار دوجاريك، إلى أنه شاهد الأنباء المتعلقة بمصادقة نتنياهو على العملية، وقال إن هذا أمر "مثير للقلق جدا".

 وأضاف "العملية البرية على رفح ستكون لها عواقب وخيمة على سكان غزة وعلى عمليات المساعدات الإنسانية"، معربا عن أمله في منع حدوثها.

( الاناضول)
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