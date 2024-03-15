رئيس الوزراء المجري يريد احتلال بروكسل.. لهذا السبب!

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هدّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بـ"احتلال بروكسل لحماية سيادة وتراث واستقلال بلاده"، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة المجرية.وفي إشارة لضرورة اتخاذ موقف حازم، أوضح أوربان: "إذا أردنا الحفاظ على حرية وسيادة المجر، فليس أمامنا خيار سوى احتلال بروكسل؛ وأن الحرية بالنسبة للمجر تعني عدم وجود أسياد يراقبونك ويعطونك التعليمات".كذلك، أكد أوربان على "أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لبلاده من التأثيرات الخارجية" متابعا أن "المجر لا تريد الحرب، وأنها لا يمكن أن تحقق فائدة إلا في ظروف السلام".(عربي21)