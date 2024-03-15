Advertisement

عربي-دولي

رئيس الوزراء المجري يريد احتلال بروكسل.. لهذا السبب!

Lebanon 24
15-03-2024 | 14:41
A-
A+
Doc-P-1175542-638461322643080273.jpg
Doc-P-1175542-638461322643080273.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
هدّد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، بـ"احتلال بروكسل لحماية سيادة وتراث واستقلال بلاده"، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها في الاحتفال بالذكرى السنوية للثورة المجرية.

وفي إشارة لضرورة اتخاذ موقف حازم، أوضح أوربان: "إذا أردنا الحفاظ على حرية وسيادة المجر، فليس أمامنا خيار سوى احتلال بروكسل؛ وأن الحرية بالنسبة للمجر تعني عدم وجود أسياد يراقبونك ويعطونك التعليمات".
Advertisement

كذلك، أكد أوربان على "أهمية الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي لبلاده من التأثيرات الخارجية" متابعا أن "المجر لا تريد الحرب، وأنها لا يمكن أن تحقق فائدة إلا في ظروف السلام".(عربي21)
المصدر: عربي21
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:35 | 2024-03-15
17:32 | 2024-03-15
17:19 | 2024-03-15
17:15 | 2024-03-15
17:04 | 2024-03-15
17:00 | 2024-03-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24