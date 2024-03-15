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اليونيسيف: تضاعف سوء التغذية الحاد خلال شهر واحد في شمال قطاع غزة

Lebanon 24
15-03-2024 | 15:05
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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، اليوم الجمعة، أن سوء التغذية الحادّ للأطفال في شمال قطاع غزة تضاعف، خلال شهر واحد.

 وأوضحت المنظمة، في بيان، أن 31 في المائة، أو ما يعادل واحداً من كل ثلاثة أطفال دون سن الثانية، في شمال قطاع غزة يعانون سوء التغذية الحادّ، ارتفاعاً من 15.6 في المائة، خلال كانون الثاني الماضي.

 وأشار البيان إلى أن نسبة الإصابة بسوء التغذية الحادّ بين الأطفال تضاعفت، حتى في المنطقة الجنوبية التي تتمتع بأكبر قدر من الوصول إلى المساعدات في غزة.

وأضاف أن الفحوصات أظهرت أن نسبة الأطفال دون سن الثانية، الذين يعانون سوء التغذية الحاد في رفح بجنوب غزة، بلغت 10 في المائة، بحلول نهاية شباط، مقارنة مع 5 في المائة خلال كانون الثاني، بينما زادت نسبة الإصابة بالهزال الشديد إلى 4 في المائة، من 1 في المائة خلال الفترة نفسها.

 وحذّر البيان من أن سوء التغذية «ينتشر بين الأطفال بسرعة ويصل إلى مستويات مدمرة وغير مسبوقة في قطاع غزة بسبب الآثار واسعة النطاق للحرب والقيود المستمرة على توصيل المساعدات».

( الشرق الأوسط)
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