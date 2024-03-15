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غالانت يحذّر: الجيش الإسرائيلي يدفع ثمن إبقاء حماس داخل غزة

Lebanon 24
15-03-2024 | 15:14
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نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن وزير الدفاع يوآف غالانت قوله، إن إسرائيل لن تتمكن من الإطاحة بالحركة "إذا لم تعمل على إنشاء بديل عنها في قطاع غزة".

وأوضح غالانت أن الجيش الإسرائيلي يدفع ثمن ما سماه عدم اتخاذ قرار سياسي بشأن من سيحكم غزة بعد الحرب، مشيرا إلى أن الخيار الأكثر احتمالا لشكل الحكم في غزة بعد الحرب هو تعزيز العناصر المحلية، وفق قوله.
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من جهتها، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن غالانت قوله إن حكم إسرائيل العسكري لقطاع غزة "سيكلفها حياة جنودها ويستنزف الموارد العسكرية".(الجزيرة نت)
المصدر: الجزيرة نت
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