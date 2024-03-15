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عربي-دولي

الخارجية التركية: غزة أصبحت غير صالحة للعيش

Lebanon 24
15-03-2024 | 15:35
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قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الجمعة، إن غزة أصبحت مدمرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال منتدى باكو العالمي الحادي عشر الذي أقيم بأذربيجان تحت شعار: "إصلاح العالم الممزق".

وأشار فيدان إلى أنه أبلغ نظراءه في منظمة التعاون الإسلامي خلال اجتماع في تشرين الأول الماضي، أن الدول الأعضاء يجب أن تتعامل مع قضية غزة بنفسها هذه المرة، بدل انتظار الآخرين لحل مشاكلها.

واستدرك: "وإلا فإن إسرائيل ستجعلنا ننسى هذا الظلم من خلال ارتكاب ظلم أكثر وحشية".

وذكر وزير الخارجية التركي أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لم توقف جرائم الحرب الإسرائيلية في غزة.

وأوضح أنه أصبح في غزة حتى اليوم "أكثر من 31 ألف شهيد، معظمهم نساء وأطفال ومسنون".

وتابع: "لقد أصبحت غزة اليوم مدمرة وغير صالحة للعيش إلى حد كبير".

وشدد فيدان على أن محاصرة المساعدات الإنسانية في معبر رفح الحدودي تخدم مصالح إسرائيل وداعميها.

وأردف أن هذه المشكلة لا يمكن حلها إلا بعد تفعيل حل الدولتين مع قيام دولة فلسطينية كاملة الأركان على أساس حدود ما قبل 1967.

( الأناضول)
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