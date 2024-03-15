الأمم المتحدة تتبنى قراراً يدعو لمكافحة الإسلاموفوبيا

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تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو لمكافحة الإسلاموفوبيا، دعت فيه إلى وقف إطلاق النار في غزة والسودان، بأغلبية 115 صوتاً مؤيداً، وامتناع 44 دولة بينها دول الاتحاد الأوروبي وغيرها.واستنكر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش في خطابه "شيطنة المسلمين حول العالم" بعد أن حيّا مساهماتهم الحضارية عبر التاريخ، ووصف "الرهاب الإسلامي" بأنه "الطاعون الخبيث".وأشار غوتيريش إلى الأشكال المتنوعة التي تتمظهر خلالها الكراهية والتعصب والمتمثلة بـ: "التمييز الهيكلي والنظامي، الاستبعاد الاجتماعي والاقتصادي، سياسات الهجرة غير المتكافئة، المراقبة والتنميط غير المبرر، القيود المفروضة على الحصول على المواطنة والتعليم والتوظيف والعدالة".واعتبر أن هذه "العوائق المؤسسية وغيرها تنتهك التزامنا المشترك بحقوق الإنسان والكرامة".كما أكّد الأمين العام للأمم المتحدة "استغلال البعض بشكل مخجل الكراهية ضد المسلمين، والسياسات الإقصائية لتحقيق مكاسب سياسية".(الميادين)