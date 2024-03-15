تونس.. انتشال جثتين وإنقاذ 34 مهاجرا إثر غرق مركبهم

أعلنت السلطات التونسية، الجمعة، انتشال جثتين وإنقاذ 34 شخصًا إثر غرق قارب هجرة غير نظامية قبالة سواحل جنوبي البلاد.

وقال الحرس الوطني التونسي، في بيان عبر فيسبوك، إن وحدات عائمة تابعة له توجهت إلى قارب مهاجرين غير نظاميين تعرض للغرق أمام سواحل مدينة جرجيس.

وأضاف أن تلك الوحدات تمكنت من إنقاذ 34 شخصا كانوا في القارب، وانتشال جثتي اثنين آخرين.

ولفت إلى أن المهاجرين الذي تم إنقاذهم، كشفوا أنهم أبحروا من سواحل دولة مجاورة (لم يذكرها البيان)، دون أن يحدد وجهتهم.

وأضاف الحرس الوطني أن المهاجرين ذكروا أنهم كانوا في حدود 70 شخصا عندما أبحروا، وأنهم من جنسيات مختلفة (لم يحددها البيان).

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المختصة لاتخاذ ما يتعين في شأن هؤلاء المهاجرين غير النظامين، ويبقى البحث جاريًا عن المفقودين.

( الأناضول)