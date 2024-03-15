زاخاروفا: الهوس الأميركي بالانتخابات الروسية فريد من نوعه

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الهوس الأميركي بالانتخابات الرئاسية الروسية فريد من نوعه بالنظر للمسافة والاختلاف بين البلدين ومصيرهما التاريخي.

وأشارت زاخاروفا خلال مقابلة مع وكالة "ريا نوفوستي" إلى الاهتمام الذي توليه القنوات التلفزيونية الأمريكية كل يوم للانتخابات الرئاسية في روسيا، مشيرة إلى أنه لم يعد بإمكان الولايات المتحدة "القفز" عن الموضوع الذي تم الترويج له سابقا وهو زعمهم أن روسيا ورئيسها يؤثران على الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

وأضافت زاخاروفا: "لا أعرف مثالا واحدا على حدوث مثل ذلك مع البلدان التي تقع في قارات مختلفة، والتي ليس لديها حدود مشتركة، وليس لديها أي تأثير متبادل واضح للدورات الانتخابية، يوجد بالطبع دول كانت متحدة سابقا بمساحة دولة مشتركة أو نوع من المساحة التاريخية، وبينها بالفعل بعض الروابط. (لكن بيننا) لا، لا شيء من هذا يربطنا بالولايات المتحدة".

( روسيا اليوم)