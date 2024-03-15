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عربي-دولي

بسبب روسيا.. عقوبات تنتظر إيران

Lebanon 24
15-03-2024 | 16:56
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هددت مجموعة السبع، الجمعة، إيران بـ"عقوبات إضافية شديدة" في حال أرسلت صواريخ باليستية إلى روسيا، حسبما ورد في بيان مشترك.

وقالت الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان "إذا بدأت إيران ترسل صواريخ باليستية أو تقنيات مرتبطة بها إلى روسيا، سنكون مستعدّين للاستجابة بطريقة سريعة ومنسّقة، ويشمل ذلك فرض عقوبات إضافية شديدة".
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يذكر أن ستة مصادر كشفت لوكالة "رويترز" في شباط الماضي أن إيران زودت روسيا، بعدد كبير من الصواريخ أرض - أرض الباليستية القوية، في خطوة تعزز التعاون العسكري بين البلدين الخاضعين للعقوبات الأميركية.

وذكرت ثلاثة مصادر إيرانية أن طهران وفرت نحو 400 صاروخ تشمل العديد من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى من عائلة "فاتح - 110"، مثل الصاروخ "ذو الفقار". ويقول الخبراء إن هذا الصاروخ المتنقل قادر على إصابة أهداف على مسافات تتراوح بين 300 و700 كيلومتر.(العربية)
المصدر: العربية
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