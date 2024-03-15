90 ألف مصلٍّ يؤدون تراويح جمعة رمضان الأولى في الأقصى

أدى نحو 90 ألف مصل صلاتي العشاء والتراويح في باحات المسجد الأقصى المبارك وسط مدينة القدس، في الجمعة الأولى من شهر رمضان، رغم استمرار القيود الإسرائيلية.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس (تابعة للحكومة الأردنية)، في بيان مقتضب، إن نحو 90 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح داخل باحات المسجد الأقصى.

وأفاد شهود عيان بأن عشرات آلاف المصلين من مدينة القدس وأراضي 48 (الداخل) توافدوا إلى المسجد الأقصى، رغم القيود والتضييقات الإسرائيلية.

ومنعت الشرطة الإسرائيلية شبانا فلسطينيين من دخول الأقصى لأداء صلاتي العشاء والتراويح، دون أنّ يتسن معرفة العدد الدقيق لهم، لكنهم يقدرون بالمئات، وفق الشهود.

وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية في شوارع المدينة، وخاصة البلدة القديمة وأزقتها ومحيط المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح.

وشهدت صلاة التراويح في أول جمعة من شهر رمضان (مساء اليوم)، تمكن أكبر عدد من المصلين من الصلاة بالمسجد الأقصى منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي.

( الأناضول)