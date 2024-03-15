فقد طفليه قبل أسابيع.. إسرائيل تغتال أحد أهم المبرمجين في العالم العربي (صورة)

استشهد المبرمج الفلسطيني هيثم النباهين وزوجته المهندسة نسمة صادق عقب استهداف جيش الاحتلال منزلهم شرق مخيم البريج في قطاع غزة.



ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، المبرمج الفلسطيني البارز الذي استشهد بنيران طائرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر"، وفقا لوكالة "سند" للأنباء.



وكان النباهين قبل استشهاده بأسابيع فقد طفليه محمد وليان، اللذين استهدفهما الاحتلال الإسرائيلي أيضا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.

انتهت حكاية واحد من أهم المبرمجين في العالم العربي هيثم النباهين وزوجته المهندسة نسمة صادق بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي المنزل الذي نزحوا إليه.

مطلع شهر فبراير قتلت إسرائيل طفليهما محمد وليان ليلتحق هيثم ونسمة بهما خلال أسابيع قليلة.



إسرائيل تغتال وتلاحق العقول الفلسطينية. pic.twitter.com/A4dcI6HB5i — Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 15, 2024 Advertisement