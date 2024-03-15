فقد طفليه قبل أسابيع.. إسرائيل تغتال أحد أهم المبرمجين في العالم العربي (صورة)

انتهت حكاية واحد من أهم المبرمجين في العالم العربي هيثم النباهين وزوجته المهندسة نسمة صادق بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي المنزل الذي نزحوا إليه.
مطلع شهر فبراير قتلت إسرائيل طفليهما محمد وليان ليلتحق هيثم ونسمة بهما خلال أسابيع قليلة.
إسرائيل تغتال وتلاحق العقول الفلسطينية. pic.twitter.com/A4dcI6HB5i
— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) March 15, 2024
انتهت حكاية واحد من أهم المبرمجين في العالم العربي هيثم النباهين وزوجته المهندسة نسمة صادق بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي المنزل الذي نزحوا إليه.
مطلع شهر فبراير قتلت إسرائيل طفليهما محمد وليان ليلتحق هيثم ونسمة بهما خلال أسابيع قليلة.
إسرائيل تغتال وتلاحق العقول الفلسطينية. pic.twitter.com/A4dcI6HB5i