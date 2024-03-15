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عربي-دولي

فقد طفليه قبل أسابيع.. إسرائيل تغتال أحد أهم المبرمجين في العالم العربي (صورة)

Lebanon 24
15-03-2024 | 17:04
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استشهد المبرمج الفلسطيني هيثم النباهين وزوجته المهندسة نسمة صادق عقب استهداف جيش الاحتلال منزلهم شرق مخيم البريج في قطاع غزة.

ونعى ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، المبرمج الفلسطيني البارز الذي استشهد بنيران طائرة إسرائيلية من طراز "كواد كابتر"، وفقا لوكالة "سند" للأنباء.

وكان النباهين قبل استشهاده بأسابيع فقد طفليه محمد وليان، اللذين استهدفهما الاحتلال الإسرائيلي أيضا ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.
 
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المصدر: عربي21
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