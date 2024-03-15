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عربي-دولي

السعودية ترحب بقرار أممي لمكافحة "الإسلاموفوبيا"

Lebanon 24
15-03-2024 | 17:35
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رحبت السعودية، الجمعة، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً بشأن «تدابير مكافحة كراهية الإسلام»، وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معني بمكافحة "الإسلاموفوبيا".

 وجدّدت وزارة الخارجية في بيان، دعم السعودية للجهود الدولية كافة الرامية إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها، مشيرةً إلى تشجيع الرياض وتبنيها لقيم السلام والحوار بين أتباع الأديان والحضارات.

 وأكدت الوزارة دعم السعودية الدائم لترسيخ ثقافة الاحترام المتبادل بين أتباع الأديان والطوائف والمذاهب، وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب للوصول إلى السلام والازدهار للعالم أجمع.

( الشرق الأوسط)
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