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عربي-دولي

فتح تهاجم حماس: هي السبب وراء احتلال إسرائيل لقطاع غزّة

Lebanon 24
15-03-2024 | 18:40
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شنّت حركة فتح هجوماً حاداً على حركة حماس، متهمة إياها بالتسبّب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة.
وقالت فتح في بيان، ليل الجمعة، إنّ "من تسبّب في إعادة احتلال إسرائيل لقطاع غزة، وتسبّب بوقوع النكبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة، لا يحقّ له إملاء الأولويات الوطنية".
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وأكدت أن "المفصول الحقيقي عن الواقع وعن الشعب الفلسطيني هي قيادة حركة حماس، التي لم تشعر حتى هذه اللحظة بحجم الكارثة التي يعيشها شعبنا المظلوم في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية".
وأعربت عن استغرابها واستهجانها من حديث حماس عن التفرد والانقسام، وتساءلت هل شاورت حماس القيادة الفلسطينية أو أي طرف وطني فلسطيني عندما اتخذت قرارها القيام بمغامرة السابع من تشرين الأول الماضي، التي قادت إلى نكبة أكثر فداحة وقسوة من نكبة 1948؟ وهل شاورت حماس القيادة الفلسطينية وهي تفاوض الآن إسرائيل وتقدم لها التنازلات تلو التنازلات.
واعتبرت فتح أن "حماس لا هدف لها سوى أن تتلقى قيادتها ضمانات لأمنها الشخصي، ومحاولة الاتفاق مع نتنياهو مجدداً، للإبقاء على دورها الانقسامي في غزة والساحة الفلسطينية".
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