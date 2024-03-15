كيف أثّرت الحرب على المواليد في غزة؟

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أكّد مسؤول في الأمم المتحدة، الجمعة، أن "الأطباء ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي" في غزة، لافتاً إلى أن 180 امرأة يلدن يومياً في القطاع المدمر وهنّ يعانين الجوع والجفاف.وقال مسؤول الأراضي الفلسطينية في صندوق الأمم المتحدة للسكان دومينيك ألن، في مؤتمر صحفي عبر الفيديو من القدس: "شخصياً، غادرت غزة هذا الأسبوع وقد انتابني الخوف على مليون امرأة وفتاة في غزة، على 650 ألفاً من الإناث في سن الإنجاب، وخصوصاً على 180 امرأة يلدن كل يوم".وتمكّن آلن من زيارة مستشفيات لا تزال تقدم خدمات لرعاية الأمهات في شمال غزة، حيث قتل أكثر من 31 ألف شخص منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، بحسب وزارة الصحة في القطاع.وأضاف: "يروي الأطباء أنهم ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي. على العكس، وفي شكل مأسوي، فإنهم يرون عددا أكبر من المواليد الذي يقضون بعيد ولادتهم"، متحدثا عن نساء حوامل "أرهقهن الخوف والتنقل مرارا من مكان إلى آخر والجوع والجفاف".وتابع ألن: "حري بهذه الأمهات أن يحتضنّ اطفالهن بين أذرعهن، وليس في أكياس الجثث".وأضاف: "يروي الأطباء أنهم ما عادوا يرون مواليد بحجم طبيعي. على العكس، وفي شكل مأسوي، فإنهم يرون عددا أكبر من المواليد الذي يقضون بعيد ولادتهم"، متحدثا عن نساء حوامل "أرهقهن الخوف والتنقل مرارا من مكان إلى آخر والجوع والجفاف".وتابع: "حري بهذه الأمهات أن يحتضنّ اطفالهن بين أذرعهن، وليس في أكياس الجثث".وأشار أيضا إلى الافتقار لوسائل التخدير التي تحتاج إليها الحوامل ممن يخضعن لولادة قيصرية، منددا برفض السلطات الإسرائيلية السماح بمرور شحنات مساعدة تابعة لبرنامج الأمم المتحدة للسكان.وقال: "أذا أمكنني رسم لوحة عما شاهدت وشعرت به وسمعت خلال وجودي في غزة، إنه كابوس أكبر من أزمة إنسانية. إنها أزمة للإنسانية. (الواقع) أسوأ مما أستطيع وصفه، مما تظهره الصور، مما يمكنكم تصوره".وأضاف: "ما رأيته (خلال الانتقال إلى شمال قطاع غزة) حطم قلبي"، مشيرا إلى "مشاعر لا يمكن وصفها في عيون السكان".وتابع واضعاً يديه على فمه: "جميع من شاهدناهم أو من تحدثنا إليهم كانوا هزيلين وجائعين، ويقومون جميعا بهذه الحركة طلبا للطعام".