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استطلاع: نصف الأميركيين يريدون تخفيف الأزمة الإنسانية في غزة

Lebanon 24
15-03-2024 | 19:30
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أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه اليوم الجمعة أن نحو نصف الأميركيين يريدون أن يمارس الرئيس جو بايدن الضغط على الكيان الاسرائيلي المحتل لتخفيف الأزمة الإنسانية الخانقة في قطاع غزة المحاصر حيث يخوض الكيان المحتل حربا منذ السابع تشرين الاول الماضي.
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وأظهر الاستطلاع الذي أعدته صحيفة "يو أس أي توداي" وجامعة "سوفولك" الأميركيتان أن نسبة 45 في المئة من الأميركيين ترى أنه من الواجب على بايدن أن يضغط على إسرائيل لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
وأشارت صحيفة "يو أس أي توداي" إلى أن "هذا الاستطلاع هو الأحدث الذي يشير إلى الدعم المتزايد للفلسطينيين في الولايات المتحدة حيث تتعالى الدعوات لوقف إطلاق النار بالقطاع في ظل غضب المسلمين الأميركيين بشكل خاص من الدعم الكبير الذي تقدمه الإدارة الأميركية للكيان المحتل".
وكشف الاستطلاع إجماعاً متزايداً حتى بين الأميركيين الأكبر سناً على أن بايدن بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد للضغط على إسرائيل حسب الصحيفة.
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