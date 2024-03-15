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عربي-دولي

وسائل إعلام إسرائيلية تشكّك في إعلان نتنياهو بشأن رفح

Lebanon 24
15-03-2024 | 20:19
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شكّكت وسائل إعلام إسرائيلية في صحة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، بشأن الموافقة على خطة عملياتية لاجتياح بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحسب تقارير القناة "12" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي نقلتها أيضا صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "العملية البرية في رفح ليست وشيكة رغم تصريحات نتنياهو".
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وقالت مصادر إن حديث نتنياهو عن عملية وشيكة في رفح يبدو أكثر كأداة ضغط على حركة حماس للموافقة على صفقة الرهائن المتعثرة.

وخلال اجتماع حكومي في وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر، طلب من نتنياهو تحديثا عن الوضع في رفح، بالنظر إلى أن عضو مجلس الوزراء الحرب بيني غانتس وآخرين قالوا سابقا إن إسرائيل ستدخل المدينة إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن بحلول شهر رمضان.
ورد نتنياهو عليه قائلاً: "لم نقل إننا سنكون في رفح في شهر رمضان، بل قلنا إننا سنمضي قدما وفقا لخططنا".

وانسحب عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين كانوا متمركزين في غزة قبل أسابيع، وسيتعين عليهم العودة بشكل جماعي إذا أراد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في رفح.
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