17
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
11
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
وسائل إعلام إسرائيلية تشكّك في إعلان نتنياهو بشأن رفح
Lebanon 24
15-03-2024
|
20:19
A-
A+
photos
0
A+
A-
شكّكت وسائل إعلام إسرائيلية في صحة إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الجمعة، بشأن الموافقة على خطة عملياتية لاجتياح بري لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وحسب تقارير القناة "12" وصحيفة "يديعوت أحرونوت"، التي نقلتها أيضا صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن "العملية البرية في رفح ليست وشيكة رغم تصريحات نتنياهو".
Advertisement
وقالت مصادر إن حديث نتنياهو عن عملية وشيكة في رفح يبدو أكثر كأداة ضغط على حركة حماس للموافقة على صفقة الرهائن المتعثرة.
وخلال اجتماع حكومي في وقت سابق من الجمعة، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس حزب الأمل الجديد جدعون ساعر، طلب من نتنياهو تحديثا عن الوضع في رفح، بالنظر إلى أن عضو مجلس الوزراء الحرب بيني غانتس وآخرين قالوا سابقا إن إسرائيل ستدخل المدينة إذا لم يتم التوصل إلى صفقة رهائن بحلول شهر رمضان.
ورد نتنياهو عليه قائلاً: "لم نقل إننا سنكون في رفح في شهر رمضان، بل قلنا إننا سنمضي قدما وفقا لخططنا".
وانسحب عشرات الآلاف من جنود الاحتياط الذين كانوا متمركزين في غزة قبل أسابيع، وسيتعين عليهم العودة بشكل جماعي إذا أراد الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية برية واسعة النطاق في رفح.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
17:07 | 2024-03-15
15/03/2024 05:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
16:00 | 2024-03-15
15/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
06:17 | 2024-03-15
15/03/2024 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:34 | 2024-03-16
بوتين: قواتنا تصدت لـ2500 فرد و35 دبابة أوكرانية هاجمت روسيا
02:10 | 2024-03-16
اعتقال ضابط شرطة لتهريبه الماريوانا في سيارة دورية باليونان
02:06 | 2024-03-16
استقل سيارة أهداها له بوتين.. كيم جونغ أون يشرف شخصيا على تدريبات حربية
01:29 | 2024-03-16
إسرائيل تبحث عن مقاوليين دوليين لغزة.. هل تتحقق "السخرية"؟
01:18 | 2024-03-16
خفر السواحل التونسي يعلن إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال جثتين
00:51 | 2024-03-16
لا انفراجة حتى الآن في مفاوضات هدنة غزة.. وحماس تتراجع
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
16/03/2024 08:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 08:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 08:50:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24