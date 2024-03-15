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عربي-دولي

في قضية "فضيحة ستورمي".. هذا ما قرره القضاء الأميركي بحق ترامب

Lebanon 24
15-03-2024 | 22:31
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قرر قاض في نيويورك يرأس محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التكتم عن مبالغ مالية دفعت للتستر عن فضيحة علاقات نسائية، أمس الجمعة، برجاء الإجراءات التي كان من المقرر أن تبدأ في 25 آذار الحالي.

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وجاء في قرار القاضي خوان ميرشان: "أُرجئت المحاكمة في هذه القضية لمدة 30 يوما من تاريخ هذه الرسالة".

ويوم الخميس أبدت النيابة العامة في مانهاتن انفتاحها على إرجاء مدته 30 يوما للمحاكمة غير المسبوقة لترامب في قضية جنائية، كان يفترض أن تبدأ في نهاية آذار في نيويورك، في إطار قضية دفع أموال بطريقة سرية إلى ممثلة إباحية سابقة.

وكان محامو ترامب طلبوا الإرجاء بانتظار بت المحكمة العليا في قضية تمتع الرئيس السابق من عدمه، بحصانة قضائية تجنبه المحاكمة.

لكنهم شددوا على أن إرجاء المحاكمة لمدة 30 يوما "غير كاف".

وكان يفترض أن يمثل المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في تشرين الثاني ، في 25 آذار أمام محكمة في نيويورك في قضية دفع أموال إلى نجمة الافلام الإباحية السابقة ستورمي دانييلز.

ويلاحق المدعي العام ترامب في 34 تهمة تلاعب في الحسابات، يواجه من خلالها احتمال الحكم عليه بالسجن 4 سنوات في حال إدانته.

والرئيس السابق الذي يدفع ببراءته متهم بأنه عدل حسابات منظمة ترامب للعقارات لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار يشتبه في أنه دفعها إلى ستورمي دانييلز، واسمها الأصلي ستيفاني كليفورد، قبيل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وفق الادعاء فقد سعى ترامب في ذلك إلى شراء تسترها عن علاقة حميمية تقول إنها جمعتهما عام 2006 عندما كان متزوجا من ميلانيا ترامب.

لكن ترامب ينفي أنه أقام أي علاقة مع الممثلة السابقة. (سكاي نيوز)

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