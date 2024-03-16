Advertisement

عربي-دولي

مفاوضات سرية بين واشنطن وطهران في مسقط.. تفاصيل جديدة تُكشف

Lebanon 24
16-03-2024 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1175655-638461666693562115.png
Doc-P-1175655-638461666693562115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أجرت الولايات المتحدة مفاوضات سرية مع إيران مطلع العام الجاري، تناولت حرب غزة والتوترات المرتبطة بها في منطقة الشرق الأوسط، وفق ما كشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.

وبحسب الصحيفة، جرت المفاوضات يوم 10 كانون الثاني في مسقط، وكان لدى كل جانب طلب واضح من الآخر، وفقا لمسؤولين أميركيين وإيرانيين.
Advertisement

فقد أرادت الولايات المتحدة من إيران كبح جماح وكلائها، عبر وقف هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر واستهداف القواعد الأميركية في العراق وسوريا، وفي المقابل طلبت طهران من واشنطن التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وخلال المفاوضات، تبادل المسؤولون العمانيون الرسائل ذهابا وإيابا بين وفدين إيرانيين وأميركيين جالسين في غرف منفصلة، وترأس وفد طهران نائب وزير الخارجية كبير المفاوضين النوويين علي باقري، مقابل بريت ماكغورك منسق الرئيس الأميركي لشؤون الشرق الأوسط الذي قاد وفد واشنطن.

وكان الحدث، الذي كشفت عنه لأول مرة صحيفة "فايننشال تايمز" قبل أيام، المرة الأولى التي يعقد فيها مسؤولون إيرانيون وأميركيون مفاوضات شخصية، وإن كان ذلك بشكل غير مباشر، منذ ما يقرب من 8 أشهر.

وقال مسؤولون أميركيون إن إيران طلبت عقد الاجتماع في كانون الثاني، وأوصت سلطنة عمان بنقل طلبها إلى الولايات المتحدة.

وقال مسؤولان إيرانيان، أحدهما من وزارة الخارجية، إن طهران أكدت خلال المحادثات أنها لا تسيطر على نشاط الفصائل المحسوبة عليها، خاصة الحوثيين، لكن يمكنها استخدام نفوذها لضمان تقليص الهجمات إلى النصف على الأقل، في حال تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، وليس قبل ذلك.

ومع ذلك، لم يتم التوصل إلى اتفاق خلال المفاوضات، وفي غضون ساعات بعد مغادرة ماكغورك مسقط، قادت الولايات المتحدة ضربات عسكرية على أهداف متعددة للحوثيين في اليمن يوم 11 كانون الثاني. (سكاي نيوز)



تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:34 | 2024-03-16
02:10 | 2024-03-16
02:06 | 2024-03-16
01:29 | 2024-03-16
01:18 | 2024-03-16
00:51 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24