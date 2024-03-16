لتنسيق المواقف.. "اجتماع نادر" بين حماس والحوثيين هذه تفاصيله

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كشفت مصادر فلسطينية لوكالة "فرانس برس"، أمس الجمعة، أن اجتماعا نادرا عقد الأسبوع الماضي بين قيادات من حركة حماس وجماعة الحوثيين اليمنية، لمناقشة "آليات تنسيق أعمال المقاومة" ضد إسرائيل.وقال أحد هذه المصادر طالبا عدم نشر اسمه، إن "اجتماعا مهما عقد الأسبوع الماضي شارك فيه قادة كبار من حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، مع حركة أنصار الله اليمنية (الاسم الرسمي لجماعة الحوثي)".وأضاف أنه "خلال هذا الاجتماع نوقشت آليات التنسيق بين هذه الفصائل بشأن أعمال المقاومة في المرحلة المقبلة".وبحسب مصدر ثان طلب بدوره عدم نشر اسمه، فإن جماعة الحوثي أكدت خلال اللقاء أنها "ستواصل عملياتها في البحر الأحمر ضد السفن المتجهة لدولة العدو (إسرائيل)، لإسناد المقاومة الفلسطينية".وأضاف المصدر أن الاجتماع ناقش أيضا "تكاملية دور الحوثي مع الفصائل الفلسطينية، خصوصا مع احتمال اجتياح إسرائيل لمدينة رفح"، جنوبي قطاع غزة.والخميس الماضي، أعلن زعيم الحوثيين توسيع نطاق الهجمات على السفن المرتبطة بإسرائيل، لتشمل تلك التي تتجنب العبور في البحر الأحمر وتبحر في المحيط الهندي عبر رأس الرجاء الصالح في أقصى جنوب قارة إفريقيا.ومنذ 19 نوفمبر، يستهدف الحوثيون سفنا تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب، يقولون إنها مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانئها.ويضع الحوثيون هجماتهم في إطار "إسناد قطاع غزة" الذي يشهد حربا تشنها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي، لدحر حركة حماس. (سكاي نيوز)