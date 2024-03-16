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عربي-دولي
النيران استعرت في المكان.. حريق ضخم يلتهم استديو الأهرام وفيديوهات توثق ما حصل
Lebanon 24
16-03-2024
|
00:26
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اندلع حريق كبير فجر اليوم السبت في استوديو الأهرام للتصوير السينمائي بمدينة الجيزة جنوب القاهرة، ما أدى إلى إصابة 4 أشخاص، اثنان من قوات الحماية المدنية، واثنان آخران من المدنيين.
فيما لا تزال قوات الحماية المدنية تتعامل مع النيران بعد تمددها في العديد من الوحدات السكنية المجاورة.
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وأخلت القوات الأمنية عدة شقق قريبة من الموقع، وأعلنت وزارة الصحة حالة الطوارئ في مستشفيات الجيزة.
فيما أغلق موقع الحادث وأفرغت الأبنية المجاورة، أظهرت مقاطع مصورة جديدة حجم النيران التي التهمت فجر السبت "استوديو الأهرام" الشهير في مدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية، حيث تصور العديد من المسلسلات الفنية الرمضانية.
وبيّن الفيديو الأحدث من مكان الحريق، حجم النيران الهائلة التي استعرت في المكان بينما لم تعرف الأسباب بعد.
أزمة أكبر
في حين أغلقت وزارة الداخلية مداخل ومخارج موقع الاستوديو الذي تأسس عام 1944، وظل لعقود شاهدا على العصر الذهبي للسينما المصرية، بشكل كامل.
كما تم إغلاق كافة محابس الغاز في منطقة العمرانية لمنع حدوث أزمة أكبر.
وكانت الحماية المدنية دفعت، فجر اليوم بأكثر من 12 سيارة إطفاء للسيطرة على الحريق الهائل الذي نشب في الاستوديو الشهير، الذي يشهد حالياً تصوير مشاهد مسلسل "المعلم" للممثل مصطفى شعبان.
وشكلت السلطات لجنة هندسية لمعرفة أسباب وملابسات الحادث، لرفع تقرير مفصل عنها فور انتهاء عمليات الإطفاء.
إلى ذلك، علّق مرقس عادل، مخرج مسلسل "المعلم" الذي كان يصور إحدى حلقاته في الموقع على الحادث.
وقال عادل مطمئناً جمهوره: "جميع طاقم التمثيل والصناع كانوا غادروا الاستوديو قبل اندلاع الحريق بنحو عشر دقائق، والحمد لله الجميع بخير".
إلا أنه أكد في تصريحات صحافية اليوم السبت، أن " ديكورات المسلسل تأثرت بالحريق".
يُشار إلى أنه قبيل شهر رمضان، وتحديدا في 26 شباط الماضي، شهد موقع تصوير مسلسل "الكبير أوي 8"، للنجم أحمد مكي، نشوب حريق أيضاً أثناء تصوير بعض مشاهد العمل في منطقة المنصورية التابعة لمنشأة القناطر بمحافظة الجيزة المصرية.
والتهمت النيران حينها أجزاء كبيرة من الديكور المصنوع من الأخشاب، دون وقوع أي إصابات بين العاملين أو الفنانين. (العربية)
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