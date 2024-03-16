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عربي-دولي
خفر السواحل التونسي يعلن إنقاذ 34 مهاجرا وانتشال جثتين
Lebanon 24
16-03-2024
|
01:18
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أعلن جهاز خفر السواحل التونسي، أنه أنقذ 34 مهاجرا وانتشل جثتين بينما لا يزال البحث متواصلا عن 34 مفقودا إثر غرق مركب للمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية الشرقية للبلاد.
وجاء في بيان للجهاز "تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني بجرجيس (جنوب-شرق) بإقليم بحري الجنوب من إحباط عملية إجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ عدد 34 مجتازا من جنسيات مختلفة وانتشال عدد 2 جثث آدمية".
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وقال ناجون إن عددهم حين انطلقوا من سواحل "دولة مجاورة" كان نحو سبعين شخصا قبل غرق مركبهم.
وتواصل قوات خفر السواحل البحث عن المفقودين، وفق البيان.
ولم يحدد خفر السواحل جنسيات المهاجرين لكنهم غالبا ما يتحدرون من دول جنوب الصحراء.
وليبيا الدولة المجاورة لتونس، نقطة انطلاق لعشرات الآلاف من المهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا من طريق البحر.
كثيرا ما تتقطع السبل بقوارب تغادر الساحل الليبي قبالة الساحل التونسي الذي يعد أيضا نقطة انطلاق مهمة للمهاجرين.
وقضى أكثر من 1300 مهاجر غادروا الساحل التونسي لمحاولة الوصول إلى أوروبا بحرا، عام 2023، وفق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية المتخصص في قضايا الهجرة.
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