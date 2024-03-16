إسرائيل تبحث عن مقاوليين دوليين لغزة.. هل تتحقق "السخرية"؟

يبدو أن سخرية أحد المسؤولين الإسرائيليين من رفض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إدارة قطاع غزة من قبل الفلسطينيين بعد الحرب، وبحثه ربما عن "رجال أمن من سويسرا" كما نقل عنه، قد تتحقق بالفعل.



إذ بدأت الحكومة الإسرائيلية تدرس منذ فترة امكانية استقدام مقاولين أمنيين دوليين خاصين لحماية عمليات توصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما أكد مسؤول أميركي سابق واثنين من المسؤولين الحاليين.



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شركات الأمن الخاصة

إلى ذلك، كشفوا أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بالعديد من شركات الأمن الخاصة بالفعل، لكنهم رفضوا تحديد تلك الشركات.



كما لفتوا إلى أن الإسرائيليين طرحوا أيضاً فكرة أن تدفع الدول الأخرى التكاليف الباهظة لهؤلاء المقاولين. كما أوضحوا أن بعض المسؤولين في الإدارة الأميركية مترددون في ارسال قوات أميركية أو مقاولين أمنيين على الأرض في غزة، ويشعرون بالقلق من توفير قوات أميركية الأمن في القطاع الفلسطيني أو حتى الرصيف المؤقت الجاري انشائه، حسب ما نقلت شبكة "أن بي سي" الأميركية.إلى ذلك، كشفوا أن الحكومة الإسرائيلية اتصلت بالعديد من شركات الأمن الخاصة بالفعل، لكنهم رفضوا تحديد تلك الشركات.كما لفتوا إلى أن الإسرائيليين طرحوا أيضاً فكرة أن تدفع الدول الأخرى التكاليف الباهظة لهؤلاء المقاولين.

وكانت تلك الفكرة طرحت قبل أسابيع قليلة بالتزامن مع إعلان إدارة بايدن، أنها ستقوم بانشاء رصيف عائم عند سواحل غزة حتى تتمكن من توصيل المساعدات عبر البحر من قبرص.



يشار إلى أن أول سفينة مساعدات إنسانية وصلت أمس الجمعة إلى غزة عبر الممر البحري بين قبرص والقطاع، حاملة على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية.



و انطلقت تلك السفينة من ميناء لارنكا، بالتعاون بين الإمارات وقبرص ومنظمة (وورلد سنترال كيتشن) الإغاثية.