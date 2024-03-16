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اعتقال ضابط شرطة لتهريبه الماريوانا في سيارة دورية باليونان

Lebanon 24
16-03-2024 | 02:10
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أعلنت السلطات إلقاء القبض، على ضابط شرطة أثناء قيامه بدورية في شمال غرب اليونان، في تهم تتعلق بالمخدرات، حيث يزعم أنه استخدم سيارة الدورية في تهريب الماريوانا.

وتم اعتقال المشتبه به في مدينة إيغومينيتسا الساحلية بعد مطاردة.
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وذكر بيان للشرطة أنه بتفتيش السيارة عثر على 102 كيلوغراما (225 رطلا) من المخدر.

وأضاف البيان أن الضابط المحتجز تجاهل أوامر زملائه بالتوقف للتفتيش وانطلق بسرعة، ولم يتوقف إلا بعد أن فقد السيطرة على السيارة واصطدم بسيارات متوقفة.

كذلك ألقت الشرطة القبض على ضابط ثان كان برفقة المشتبه به، الجمعة.

ويواجه المشتبهان اتهامات تتعلق بتهريب المخدرات.

وتقع إيغومينيتسا قرب حدود ألبانيا، حيث يجري تهريب كميات كبيرة من الماريوانا إلى اليونان، وفقا لأسوشيتد برس.
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