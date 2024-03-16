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بوتين: قواتنا تصدت لـ2500 فرد و35 دبابة أوكرانية هاجمت روسيا

Lebanon 24
16-03-2024 | 02:34
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كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن القوات الأوكرانية حاولت مهاجمة الأراضي الروسية بمشاركة ما يزيد على 2.5 ألف فرد و35 دبابة، مشيرا إلى أنها لم تحقق نجاحا في أي مكان وتكبدت خسائر فادحة.

وقال بوتين، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، إن "نظام النازيين الجدد" في كييف خطط ويحاول تنفيذ عدد من الأعمال المسلحة قبل الانتخابات في روسيا.
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وأضاف أن "قوات ووسائل العدو التي حاولت اختراق الأراضي الروسية بلغ عددها أكثر من 2.5 ألف عنصر و35 دبابة ونحو 40 آلية مدرعة"، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية التي هاجمت أراضي الاتحاد الروسي لاذت بالفرار بعد تكبدها خسائر.


وقال الرئيس الروسي: "تم تنفيذ سلسلة كاملة من الهجمات التخريبية والإرهابية، 4 في بيلغورود وواحدة على عدة محاور في كورسك، وذلك بهدف تحقيق اختراق والتمركز على الأراضي الروسية"، بحسب ما نقلت وسائل إعلام روسية.
وأكد بوتين أن "قوات العدو لم تحقق أي نجاح على أي من المحاور، حيث تم التصدي لتلك الهجمات وإجبار القوات على الانسحاب، أو بالأحرى فرّت محمّلة بخسائر فادحة"، وفقا لما ذكره موقع "روسيا اليوم".

وشدد بوتين على أن هجمات القوات الأوكرانية على أراضي روسيا الاتحادية "لن تمر دون عقاب"، مؤكدا أن "نظام كييف لن يتمكن من إرهاب الشعب الروسي بهجمات تخريبية على المناطق الحدودية" وأن الروس سيردون على تلك الأفعال "بمزيد من الوحدة".

وشدد الرئيس على أن العسكريين الروس الموجودين على الجبهة "يحملون زمام المبادرة بثقة، ويحققون خطوة بخطوة، ويظهرون الشجاعة والبطولة، في حل المهام القتالية الموكلة إليهم".
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