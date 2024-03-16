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خاص

التصعيد من اليمن

Lebanon 24
16-03-2024 | 03:45
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في ظل التلويح بالمستمر بالتصعيد من قبل حلفاء حركة "حماس" في المنطقة، يبدو ان التصعيد الاساسي سيكون من جبهة اليمن في هذه المرحلة الحساسة في ظل مؤشرات على وجود استعدادات واسعة لرفع مستوى المعركة.
وتقول مصادر مطلعة ان اليمن سيكون الجبهة التي ستذهب بعيدا في تصعيدها خلال شهر رمضان، لان الضغط الذي ينفذ من قبل الحوثيين يصيب الولايات المتحدة الاميركية والدول الغربية بشكل اساسي.
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وبحسب المصادر فإن الضغط العسكري على اسرائيل لن يدفع رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الى وقف الحرب لكن تهديد مصالح واشنطن في المنطقة سيدفعها الى فرض وقف اطلاق النار على تل ابيب.


خاص

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