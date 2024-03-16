"المنطقة العازلة".. هل تعيد تشكيل قطاع غزة؟

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن القوات الإسرائيلية تقوم بتجريف الأراضي الزراعية وهدم منازل ومدارس الفلسطينيين في قطاع غزة لإنشاء "منطقة عازلة" على طول حدود القطاع مع إسرائيل.



ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه سيُمنع دخول الفلسطينيون المنطقة العازلة، والتي ستكون بمثابة "إجراء أمني حاسم في خطة إسرائيل لتجريد غزة من السلاح وطمأنة الإسرائيليين بأنهم يستطيعون العودة بأمان إلى البلدات والمجتمعات القريبة من الحدود التي تم إخلاؤها بعد هجوم 7 تشرين الأول.

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تقضي الخطط، التي رسمها المسؤولون الإسرائيليون منذ الأيام الأولى للحرب، بترك "منطقة عازلة" يزيد عرضها عن نصف ميل حيث ستتمكن القوات الإسرائيلية من رؤية ومنع أي شخص يقترب من الحدود.



في الأشهر التي سبقت هجوم السابع من تشرين الأول، أبلغت وحدات الحدود الإسرائيلية عن رؤية أشخاص يقتربون من الحاجز ومعهم خرائط، ويبدو أنهم يدرسونه بحثا عن نقاط الضعف.



يبدو أن الخطة، التي لم تؤكدها إسرائيل علنا، تقضي بالاستيلاء على جزء كبير من الأراضي في قطاع غزة الصغير بالفعل، وهو أمر حذر منه الخبراء وحلفاء إسرائيل الأجانب، وفق وكالة "فرانس برس".



ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على إقامة المنطقة العازلة، بحسب "وول ستريت جورنال".



وفي تصريحات سابقة لموقع "الحرة"، كشفت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، أن القوات الإسرائيلية تعمل بالمنطقة من أجل "منع نشاط حماس الذي يهدد مواطني إسرائيل".



وكجزء من هذا، يقوم الجيش الإسرائيلي بتحديد وتدمير البنى التحتية الإرهابية الموجودة داخل المباني، من بين أمور أخرى، وفق وحدة المتحدثين.



وقالت إن إنشاء المنطقة العازلة "جزء من الإجراءات الحتمية اللازمة لتنفيذ خطة دفاعية من شأنها أن توفر أمنا أفضل في جنوب إسرائيل"، دون كشف المزيد من التفاصيل حول كونها "مؤقتة أو دائمة".

وإذا تم تحقيق المنطقة العازلة بالكامل، فإنها ستقلل مساحة قطاع غزة الذي يبلغ طوله 25 ميلا بنسبة 16 بالمئة، وفقا لعدي بن نون، أستاذ الجغرافيا في الجامعة العبرية الذي يحلل الخطوات الأمنية الإسرائيلية.



وتعارض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، الخطة وحذرت من أي اقتراح من شأنه أن يهدد السلامة الإقليمية لقطاع غزة.



انسحبت إسرائيل عام 2005 في شكل أحادي من غزة وسحبت قواتها ومستوطنيها وانهت وجودها هناك الذي بدأ في عام 1967، لكنها احتفظت بسيطرة شبه كاملة على حدود القطاع الساحلي.



وأبقت على منطقة محظورة ضيقة ذات عرض متفاوت على طول الحدود بينها وبين غزة.



وعلى الجانب الفلسطيني، اقتصرت المنطقة التي تقع خلفها مباشرة على الأراضي الزراعية.