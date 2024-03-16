Advertisement

عربي-دولي

هذا ما كشفه بلينكن بشأن اتفاق غزة

Lebanon 24
16-03-2024 | 03:26
A-
A+
Doc-P-1175700-638461785270784502.png
Doc-P-1175700-638461785270784502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنّ الوسطاء يعملون بلا كلل لسد الفجوات المتبقية، سعياً للتوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين ووقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال بلينكن: "نعمل بشكل مكثف مع إسرائيل وقطر ومصر لسد الفجوات المتبقية ومحاولة التوصل إلى اتفاق. نجري حاليا محادثات بهذا الشأن، وأنا موقن بأنها ستستمر خلال الأيام المقبلة".
Advertisement

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن إسرائيل أرسلت فريقا للتفاوض وهو ما يعكس إمكانية وضرورة التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية.

وأضاف "نحن ملتزمون بمواصلة العمل بجد ومهما طال الأمر إلى أن يتحقق هذا الهدف".

وبشأن رفح، قال بلينكن، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ، بشأن أي عملية إسرائيلية فيها تشمل إبعاد المدنيين عن الأذى.

وأوضح أن الرئيس جو بايدن كان واضحا للغاية.. "نظرا لوجود حوالي 1.4 مليون مدني في رفح، عدد كبير منهم نزحوا من مناطق أخرى في غزة، نحن بحاجة لرؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح تشمل إبعاد المدنيين عن طريق الأذى".

وأردف قائلا "ولكن أيضا تضمن حصولهم على الرعاية المناسبة من خلال توفير المأوى والغذاء والدواء والملابس.. لكن حتى الآن لم نر بعد مثل هذه الخطة".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أعلن موافقة الأخير على خطة العمليات العسكرية في رفح.

وكشف المكتب في بيان له، عن أن رئيس الحكومة وافق على خطط عملية رفح، لافتا إلى أن الجيش يستعد لإجلاء السكان منها.

وعلى صعيد آخر، حذّرت الرئاسة الفلسطينية، من مغبة القيام باجتياح رفح وطالبت الإدارة الأميركية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل. (سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:02 | 2024-03-16
05:55 | 2024-03-16
05:47 | 2024-03-16
05:39 | 2024-03-16
05:27 | 2024-03-16
05:22 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24