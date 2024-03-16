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عربي-دولي

مسيّرة تستهدف شاحنة في ريف دير الزور.. إليكم ما حصل

Lebanon 24
16-03-2024 | 03:51
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ذكر شهود عيان بسماع دوي عدة انفجارات عنيفة، مساء أمس الجمعة، في ريف دير الزور بشمال شرقي سوريا، نتيجة ارتطام بطائرة مسيّرة، يرجح أنها أميركية، بشاحنة تعود لمجموعات تابعة لإيران، وفقا لـ "سكاي نيوز عربية".
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ونقل مراسل "سكاي نيوز" عن مصادر مطلعة قولها إن الشاحنة المستهدفة دخلت الأراضي السورية من العراق عبر معبر البوكمال بريف دير الزور الشرقي.

ولم ترد على الفور أي أنباء عن خسائر بشرية، لكن بحسب مصادر محلية فإن الانفجارات كانت شديدة ومتتالية، ما يعني أن الشاحنة كانت محملة بالذخيرة.

وقد فرضت المجموعات التابعة لإيران طوقاً أمنياً حول مكان الاستهداف.

وهذا هو الهجوم الثاني من نوعه في ظرف 24 ساعة، حيث كانت طائرة مسيرة قد هاجمت، فجر أمس الجمعة، شاحنة نوع "براد" تابعة للمجموعات الموالية لإيران في قرية الهري بريف البوكمال، بعد دخولها رفقة عدة شاحنات أخرى عبر معبر البوكمال قادمة من الأراضي العراقية. (سكاي نيوز)


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