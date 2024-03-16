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عربي-دولي

في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.. بوتين يدلي بصوته

Lebanon 24
16-03-2024 | 04:00
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أدلى المرشح الرئاسي الروسي ورئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية لروسيا 2024، عبر التصويت الإلكتروني، بحسب وكالة "روسيا اليوم".

واستخدم بوتين هذه الطريقة للإدلاء بصوته في مناسبات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الرئيس الروسي يشارك عن بعد في يوم التصويت الموحد في الخريف (الانتخابات التشريعية في البلاد).
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والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا (وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد).

افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.

وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد ، سيستمر 3 أيام.

ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.

ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت 25.03%.
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