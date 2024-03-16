19
o
بيروت
21
o
طرابلس
18
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
16
o
النبطية
14
o
زحلة
16
o
بعلبك
21
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في اليوم الثاني من الانتخابات الرئاسية.. بوتين يدلي بصوته
Lebanon 24
16-03-2024
|
04:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أدلى المرشح الرئاسي الروسي ورئيس الدولة الحالي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة بصوته في الانتخابات الرئاسية لروسيا 2024، عبر التصويت الإلكتروني، بحسب وكالة "روسيا اليوم".
واستخدم بوتين هذه الطريقة للإدلاء بصوته في مناسبات عدة على مدى السنوات القليلة الماضية، وكان الرئيس الروسي يشارك عن بعد في يوم التصويت الموحد في الخريف (الانتخابات التشريعية في البلاد).
Advertisement
والجدير ذكره أن التصويت عبر الإنترنت يستخدم لأول مرة في الانتخابات الرئاسية في روسيا (وهو متاح في حوالي ثلث مناطق البلاد).
افتتحت مراكز الاقتراع الأولى أمس في الساعة 23:00 بتوقيت موسكو في كامتشاتكا وتشوكوتكا. وفي الساعة التاسعة من صباح يوم الجمعة، فتحت مراكز التصويت في أقصى غرب روسيا - منطقة كالينينغراد.
وأدلى ما يقرب من 2.6 مليون روسي بأصواتهم مبكرا في الانتخابات. وأعلنت لجنة الانتخابات الروسية أن التصويت في الاستحقاق الرئاسي بالبلاد ، سيستمر 3 أيام.
ويتنافس في هذه الانتخابات 4 مرشحين هم الرئيس فلاديمير بوتين مرشحا مستقلا، ومرشح "الحزب الليبرالي الديمقراطي الروسي" ليونيد سلوتسكي، ومرشح "الحزب الشيوعي الروسي" نيكولاي خاريتونوف، ومرشح "حزب الناس الجدد" فلاديسلاف دافانكوف.
ووفقا لبيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، بلغت نسبة إقبال الناخبين في الانتخابات الرئاسية في روسيا حتى الساعة 17:31 بتوقيت موسكو في اليوم الأول للتصويت 25.03%.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
Lebanon 24
باخرة تحمل البطاطا المصريّة وصلت إلى لبنان... ماذا تبيّن بعد الكشف عليها؟
08:02 | 2024-03-15
15/03/2024 08:02:55
Lebanon 24
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
17:07 | 2024-03-15
15/03/2024 05:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
16:00 | 2024-03-15
15/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
Lebanon 24
عاجل جداً.. من التقى نصرالله في بيروت الشهر الماضي؟
06:17 | 2024-03-15
15/03/2024 06:17:58
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:02 | 2024-03-16
هزة أرضيّة ضربت المحيط الأطلسيّ.. هل من خطر تسونامي على هذا البلد العربيّ؟
05:55 | 2024-03-16
الشيوخ الأميركي يبطئ مساعي حظره تيك توك
05:47 | 2024-03-16
مفاجأة في استطلاعات الرأي.. بايدن يتقدم على ترامب
05:39 | 2024-03-16
ما حجم المساعدات التي تصل إلى قطاع غزة؟
05:27 | 2024-03-16
في ثاني يوم من الانتخابات الروسية.. هجمات سيبرانية ومسيّرات
05:22 | 2024-03-16
عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
16/03/2024 12:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 12:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 12:10:31
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24