البحرية الهندية تعترض سفينة مخطوفة.. اليكم ما جرى

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قال متحدث باسم البحرية الهندية، إن سفينة تابعة للبحرية اعترضت مسار سفينة الشحن المخطوفة "روين" وطالبت القراصنة الصوماليين على متنها بالاستسلام.وأضاف المتحدث أن القراصنة، الذين تردد أنهم اختطفوا سفينة البضائع السائبة التي ترفع علم مالطا في 14 كانون الأول، فتحوا النار على سفينة البحرية في المياه الدولية، الجمعة. ولم يذكر مزيدا من التفاصيل.وطالبت البحرية القراصنة بالاستسلام وإطلاق سراح السفينة وأي مدنيين قد يكونوا محتجزين لديهم.وقالت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي، الخميس، إن القراصنة الصوماليين الذين استولوا على السفينة "روين" في كانون الاول ربما استخدموها في الاستيلاء على سفينة شحن ترفع علم بنغلادش قبالة سواحل الصومال في الأسبوع الماضي.وحتى الاستيلاء على "روين"، لم ينجح أي قراصنة صوماليون في عملية اختطاف سفينة تجارية منذ عام 2017.وقال مسؤولون هنود إن البحرية الهندية سجلت 17 حادث اختطاف أو محاولة اختطاف أو اقتراب مشتبه به منذ كانون الأول.ونشرت الهند ما لا يقل عن 12 سفينة حربية في كانون الثاني لتوفير الأمن من هجمات القراصنة وأجرت عمليات تفتيش لأكثر من 250 سفينة.