حادث جديد.. طائرة بوينغ فقدت جزءاً من بدنها أثناء الرحلة!

"تنهمر" المتاعب على رأس شركة بوينغ، ففي أحدث واقعة في سلسلة من الحوادث الأخيرة المتعلقة بالطائرات المصنعة من قبل الشركة الأميركية، فقدت طائرة قديمة من طراز بوينغ 737-800 لوحة خارجية، أثناء رحلة من سان فرانسيسكو إلى وجهتها في جنوب ولاية أوريغون، وفق ما أكد مسؤولون.



كما أضافوا أنه تم اكتشاف ذلك بعد هبوطها في مطار روغ فالي الدولي-ميدفورد. وقد وثقت صورة تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي الجزء المفقود.



وبحسب موقع فلايت أوير، غادرت رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 433 سان فرانسيسكو عند الساعة 10.20 صباحاً بالتوقيت المحلي وهبطت في المطار قبل وقت قصير من الظهر.

🚨 BREAKING: UNITED AIRLINES BOEING 737 LOSES PANEL MID-FLIGHT



Flight 433 had just taken off from San Francisco and was forced to divert to an Oregon airport.



Thankfully, the plane landed safely, and no injuries have been reported at this time.



Why does this keep happening?… pic.twitter.com/HuMpCoZ69v — Mario Nawfal (@MarioNawfal) March 15, 2024 Advertisement

لا حطام

كذلك أكدت مديرة المطار، أمبر جود، أن الطائرة هبطت بسلام دون وقوع أي حادث، وتم اكتشاف فقدان اللوحة الخارجية خلال عملية التفتيش بعد الرحلة.



فيما لم يتم العثور على أي حطام على المدرج، وفقاً لأسوشييتد برس.



لا إشارة لمشكلة

من جانبه، لفت متحدث باسم يونايتد إيرلاينز عبر البريد الإلكتروني إلى أنه لم يكن هناك ما يشير إلى وجود مشكلة ولم يتم إعلان أي حالة طوارئ أثناء الرحلة التي كانت تقل 139 راكباً و6 من أفراد الطاقم.



كما أضاف: "بعدما كانت الطائرة متوقفة عند البوابة، تم اكتشاف فقدان لوحة خارجية".



فحص شامل وتحقيق

وأردف: "سنقوم بإجراء فحص شامل للطائرة وتنفيذ جميع الإصلاحات اللازمة قبل أن تعود للخدمة"، مؤكداً: "سنجري أيضاً تحقيقاً لفهم كيفية حدوث هذا الضرر بشكل أفضل".



كذلك أفادت يونايتد بأن اللوحة المفقودة تقع على الجانب السفلي من الطائرة، حيث يلتقي الجناح بالجسم وبجوار جهاز الهبوط مباشرة.



بدورها، قالت إدارة الطيران الفيدرالية إنها ستحقق في الأمر. (العربية)





