عشرات الشهداء في قصف إسرائيلي على قطاع غزة





وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق، تأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة العشرات، وما زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت كذلك منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأن هناك مفقودين.



وأشارت المصادر إلى استشهاد 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف منزل في حي التفاح بمدينة غزة، منوهة أيضا إلى سقوط عدد من القتلى في قصف لمنزل في حي النصر بالمدينة، بحسب "وفا". استشهد ما يزيد على 80 فلسطينيا، وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، في قصف إسرائيلي لعدة منازل، ومباني في مدينة غزة، ومخيم النصيرات، ومدينة رفح.وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق، تأوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين، وإصابة العشرات، وما زال عددا كبيرا منهم تحت الأنقاض، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".وأضافت الوكالة أن القوات الإسرائيلية قصفت كذلك منزلا مأهولا في شارع الجلاء بمدينة غزة، وأن هناك مفقودين.وأشارت المصادر إلى استشهاد 5 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف منزل في حي التفاح بمدينة غزة، منوهة أيضا إلى سقوط عدد من القتلى في قصف لمنزل في حي النصر بالمدينة، بحسب "وفا".

كما استشهد 36 آخرين، غالبيتهم نساء وأطفال، وأصيب آخرون، في قصف طائرات إسرائيلية منزل عائلة الطباطيبي غربي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، نقل عدد منهم إلى مستشفى شهداء الأقصى، في مدينة دير البلح المجاورة.

كما قصفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عدة مواقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.



وفي مدينة رفح جنوب القطاع، قصفت القوات الإسرائيلية منزلا مأهولا في خربة العدس، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، وإصابة آخرين.



وأكد المصادر أن القوات الإسرائيلية ارتكبت عدة مجازر في قطاع غزة فجر اليوم السبت، أسفرت عن استشهاد نحو 80 شخصا، عدا عن إصابة العشرات.