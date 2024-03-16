الشيوخ الأميركي يبطئ مساعي حظره تيك توك

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عقب مصادقة مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة قبل أيام على مشروع قانون لحظر "تيك توك" في الولايات المتحدة، أثيرت مخاوف من أن يختفي هذا التطبيق الذي يستخدمه 170 مليون أميركي في غضون أشهر، الا ان أن آمال خصومه بدأت تخيب.فقد ألمح مجلس الشيوخ إلى أنه لن يتسرع في المصادقة على مشروع القانون.قد يستغرق أشهراًإذ قال أعضاء بارزون في المجلس إن مشروع القانون سيسلك المسار التشريعي الاعتيادي الذي قد يستغرق أشهراً.وأوضحت رئيسة لجنة التجارة بمجلس الشيوخ، ماريا كانتويل، أنها تسعى إلى إقرار تشريع يعالج المخاوف المتعلقة بالتطبيقات الأجنبية.كما أردفت أنه "من المحتمل أن تكون لدينا فكرة أفضل خلال أسبوع عن الخيارات التي نعتقد أنها متاحة في هذا السياق"، وفق ما نقلت رويترز.من جهته، رأى السيناتور رون وايدن أن "هذه التطبيقات تتطور وتتغيّر بسرعة كبيرة بحيث من الممكن إحداث ضرر كبير إذا تحركنا بسرعة دون دراسة كامل الحقائق والمعطيات".أما السيناتور جوش هولي فأكد في تصريح لموقع "أكسيوس": "أن لا شيء يقر في مجلس الشيوخ من دون موافقة الشركات التكنولوجية الكبرى".بدوره، اعتبر السيناتور تيد كروز، أكبر جمهوري في لجنة التجارة، في تصريحات لوكالة "بلومبرغ" أن مشروع القانون يجب أن يكون مفتوحا أمام "عملية تعديل كاملة"، ما قد يؤخر أي إجراء بشكل كبير.أكبر تهديديشار إلى أن تصويت مجلس النواب الأميركي يوم الأربعاء الماضي بالإجماع على مشروع قانون يضع الشركة الصينية أمام خيارين أحلاهما مر، إما البيع أو الحظر، يعد أكبر تهديد يواجهه التطبيق منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. (العربية)