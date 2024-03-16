هزة أرضيّة ضربت المحيط الأطلسيّ.. هل من خطر تسونامي على هذا البلد العربيّ؟

أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضربت منطقة مضيق جبل طارق في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب، وأكد أنها ليست ذات تأثير على الدول الشمال أفريقية.

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ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جبور، نفيه أي إمكانية حدوث أي تسونامي بالقرب من مدينة أغادير أو تسجيل حدوث أي تسونامي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهزة التي تم تسجيلها بوسط المحيط الأطلسي "لا تأثير لها على المغرب".



وقال جبور إن "الهزة التي ضربت ليلة الأمس وسط المحيط الأطلسي لم يكن لها أي تأثير ولم تكن محسوسة، وفي ما يخص الإنذار بحدوث تسونامي كانت قد أصدرته بعض مواقع الرصد فقد تم إلغاؤه في حينه".



يشار إلى أن ناشطين كانوا قد تداولوا عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي صورا تتحدث عن حدوث "تسونامي مصغر" بالمنطقة، وهو ما نفاه المعهد الوطني للجيوفيزياء. (روسيا اليوم)