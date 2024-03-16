Advertisement

عربي-دولي

هزة أرضيّة ضربت المحيط الأطلسيّ.. هل من خطر تسونامي على هذا البلد العربيّ؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 06:02
A-
A+
Doc-P-1175750-638461877793068628.jpg
Doc-P-1175750-638461877793068628.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلن المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل أن هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضربت منطقة مضيق جبل طارق في المحيط الأطلسي قبالة سواحل المغرب، وأكد أنها ليست ذات تأثير على الدول الشمال أفريقية.
 
Advertisement
ونقل موقع "هسبريس" المغربي عن مدير المعهد الوطني للجيوفيزياء، ناصر جبور، نفيه أي إمكانية حدوث أي تسونامي بالقرب من مدينة أغادير أو تسجيل حدوث أي تسونامي بالمنطقة، مشيرا إلى أن الهزة التي تم تسجيلها بوسط المحيط الأطلسي "لا تأثير لها على المغرب".

وقال جبور إن "الهزة التي ضربت ليلة الأمس وسط المحيط الأطلسي لم يكن لها أي تأثير ولم تكن محسوسة، وفي ما يخص الإنذار بحدوث تسونامي كانت قد أصدرته بعض مواقع الرصد فقد تم إلغاؤه في حينه".

يشار إلى أن ناشطين كانوا قد تداولوا عبر مواقع ووسائل التواصل الاجتماعي صورا تتحدث عن حدوث "تسونامي مصغر" بالمنطقة، وهو ما نفاه المعهد الوطني للجيوفيزياء. (روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2024-03-16
08:50 | 2024-03-16
08:30 | 2024-03-16
08:10 | 2024-03-16
08:00 | 2024-03-16
07:50 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24