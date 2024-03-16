سعر "الفجل" يُثير ضجّة في سوريا... كم أصبح ثمنه؟

عبّر السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبة الوضع المعيشيّ خلال شهر رمضان.



وأكدت التعليقات أن كثيراً من الأصناف لم تعدّ متاحة كما كان الحال قبل الحرب، مستشهدين بأن "الفجل" بات بـ4000 ليرة سورية، في إشارة إلى تضاعف سعره مئات المرات حيث كان يُساوي 5 ليرات لا أكثر. (العربية)

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