Advertisement

إقتصاد

سعر "الفجل" يُثير ضجّة في سوريا... كم أصبح ثمنه؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 06:15
A-
A+
Doc-P-1175754-638461883824010394.png
Doc-P-1175754-638461883824010394.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبّر السوريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن صعوبة الوضع المعيشيّ خلال شهر رمضان.

وأكدت التعليقات أن كثيراً من الأصناف لم تعدّ متاحة كما كان الحال قبل الحرب، مستشهدين بأن "الفجل" بات بـ4000 ليرة سورية، في إشارة إلى تضاعف سعره مئات المرات حيث كان يُساوي 5 ليرات لا أكثر. (العربية)
Advertisement
 
 
 

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:00 | 2024-03-16
08:50 | 2024-03-16
08:30 | 2024-03-16
08:10 | 2024-03-16
08:00 | 2024-03-16
07:50 | 2024-03-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24