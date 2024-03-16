18
o
بيروت
20
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مجلة أميركية: إنتصار أوكرانيا مستحيل
Lebanon 24
16-03-2024
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية، قالت إنّ على الغرب دفع كييف نحو المفاوضات مع موسكو قبل انهيار أوكرانيا بالكامل.
وقالت: "السؤال الذي يواجهه الزعماء الغربيون بسيط: هل نحن مستعدون للمراهنة على تغيير غير متوقع في الوضع في ساحة المعركة، حتى لو كان هذا يهدد بانهيار الجيش الأوكراني وبالتالي انهيار أوكرانيا كدولة؟ إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فمن المرجح أنه قد حان الوقت للإصرار على إجراء المفاوضات قبل أن يصبح الوضع أسوأ".
Advertisement
وأشارت إلى أن المشاكل العسكرية والسياسية في أوكرانيا تجعل انتصارها مستحيلا، وخاصة في ظل نقص الأسلحة، والإخفاقات على الجبهة وانعدام المساعدات الأمريكية والخلافات السياسية الداخلية".
وأشارت إلى أن روسيا تنتج الذخيرة بكميات أكبر مما يمكن للناتو نقلها لأوكرانيا، مما يمنح موسكو ميزة كبيرة، معربة عن تأييدها موقف البابا فرانسيس الذي دعا الطرف الخاسر في النزاع الأوكراني للتحلي بالشجاعة، ورفع الراية البيضاء.
وختمت تعليقها: "يساعد كل ذلك في فهم لماذا تبدو تعليقات البابا وعلى وجه الخصوص خارج أوروبا والولايات المتحدة أقرب إلى الواقع من التصريحات الصادرة عن العواصم الأوروبية". (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
Lebanon 24
لمن لديه "واتسآب" في لبنان.. إقرأ هذا الخبر
17:07 | 2024-03-15
15/03/2024 05:07:21
Lebanon 24
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
Lebanon 24
"صاروخ خسره حزب الله".. ما هو وماذا كُشف عنه؟
12:00 | 2024-03-15
15/03/2024 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
Lebanon 24
"منطقة لبنانية تهدّد إسرائيل".. فيها 3 مطارات!
16:00 | 2024-03-15
15/03/2024 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي عن الدولار في لبنان.. هذه تفاصيله
14:33 | 2024-03-15
15/03/2024 02:33:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
Lebanon 24
تحذير للمواطنين... إنتبهوا أثناء شراء اللحوم هذا ما يحصل في الملاحم
09:13 | 2024-03-15
15/03/2024 09:13:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
09:00 | 2024-03-16
4 خيارات لمستقبل غزة بعد الحرب.. إكتشفوا السيناريوهات المطروحة
08:50 | 2024-03-16
إغلاق مطار أوسلو مؤقتا.. ما السبب؟
08:30 | 2024-03-16
مسؤول إسرائيلي بارز يتحدّث عن "حزب الله" والحرب مع لبنان... بماذا نصح نتنياهو؟
08:10 | 2024-03-16
إذا اقتحم رفح... كيف سيردّ بايدن على نتنياهو؟
08:00 | 2024-03-16
"المنطقة العازلة".. هل تعيد تشكيل قطاع غزة؟
07:50 | 2024-03-16
وُصفت بـ"مرشدة عظمى".. تعرفوا إلى إبنة زعيم كوريا الشمالية! (صورة)
فيديو
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
Lebanon 24
أكثر الروبوتات شبهاً بالإنسان.. "أميكا" تُقلد ماسك وترامب بواقعية مخيفة (فيديو)
02:00 | 2024-03-16
16/03/2024 15:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
Lebanon 24
أطلت بالحجاب.. فيفي عبده تتحدث عن زيجاتها وخيانة الرجال (فيديو)
04:01 | 2024-03-14
16/03/2024 15:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
Lebanon 24
سعرها خيالي ومصنوعة من الذهب الوردي.. ساعة يد عمرو دياب تُحدث ضجة (صورة)
02:41 | 2024-03-12
16/03/2024 15:04:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24