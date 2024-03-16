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عربي-دولي

مجلة أميركية: إنتصار أوكرانيا مستحيل

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:00
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ذكر موقع "روسيا اليوم"، أنّ مجلة "Responsible Statecraft" الأميركية، قالت إنّ على الغرب دفع كييف نحو المفاوضات مع موسكو قبل انهيار أوكرانيا بالكامل.
وقالت: "السؤال الذي يواجهه الزعماء الغربيون بسيط: هل نحن مستعدون للمراهنة على تغيير غير متوقع في الوضع في ساحة المعركة، حتى لو كان هذا يهدد بانهيار الجيش الأوكراني وبالتالي انهيار أوكرانيا كدولة؟ إذا لم يكونوا مستعدين لذلك، فمن المرجح أنه قد حان الوقت للإصرار على إجراء المفاوضات قبل أن يصبح الوضع أسوأ".
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وأشارت إلى أن المشاكل العسكرية والسياسية في أوكرانيا تجعل انتصارها مستحيلا، وخاصة في ظل نقص الأسلحة، والإخفاقات على الجبهة وانعدام المساعدات الأمريكية والخلافات السياسية الداخلية".

وأشارت إلى أن روسيا تنتج الذخيرة بكميات أكبر مما يمكن للناتو نقلها لأوكرانيا، مما يمنح موسكو ميزة كبيرة، معربة عن تأييدها موقف البابا فرانسيس الذي دعا الطرف الخاسر في النزاع الأوكراني للتحلي بالشجاعة، ورفع الراية البيضاء.

وختمت تعليقها: "يساعد كل ذلك في فهم لماذا تبدو تعليقات البابا وعلى وجه الخصوص خارج أوروبا والولايات المتحدة أقرب إلى الواقع من التصريحات الصادرة عن العواصم الأوروبية". (روسيا اليوم)
 
 
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