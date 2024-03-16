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صحة

شابٌ تُوفي... هل هذه العمليّات الجراحيّة خطيرة؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 07:36
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سلطت حادثة وفاة شاب سعودي في مستشفى تركي بعد إجراء عملية لتطويل القامة، الضوء على إمكانية إجراء مثل هذه العمليات ومدى نجاحها وفعاليتها.
ويؤكد خبراء ومختصون أنه يمكن بالفعل إجراء عمليات جراحية لتطويل القامة عبر تمديد عظام الساقين والفخذين.
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وقال استشاري جراحة العظام وتقويم الأطراف وتعديل التشوهات والتطويل الدكتور عايض الشهراني، إن "عمليات تطويل العظام سواء لغرض علاج قصر مرضي أو تطويل تجميلي تعد من العمليات المتعارف عليها طبيا على مستوى العالم".

وأضاف أن مثل هذه العمليات "تستوجب اشتراطات معينة تخص المريض وكذلك يفترض إجراؤها بأيدي مختصين".

وأشار إلى أن "هناك مضاعفات قد تنتج إذا لم يتم أخذ الاحتياطات اللازمة لتجنب حدوثها وهذا لا يخص عمليات التطويل فقط ولكن معظم العمليات الجراحية التي تؤدي لمحدودية الحركة والمشي بعد إجرائها وخاصة عمليات الأطراف السفلية".

وتابع: "تكون الاحتياطات عادة في أخذ أدوية معينة لمنع حدوث الجلطات، وكذلك تعليمات معينة لضمان الحركة وعدم المكوث في السرير فترة طويلة". (الحرة)
 
 
 

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