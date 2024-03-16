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إغلاق مطار أوسلو مؤقتا.. ما السبب؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 08:50
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قالت شركة أفينور المشغلة للمطارات، السبت، إن المطار الرئيسي بالعاصمة النرويجية أوسلو أُغلق حتى الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش على الأقل، وسط رياح عاصفة وتساقط ثلوج كثيفة.

وذكرت أفينور على موقعها الإلكتروني: "الثلج الكثيف إلى جانب الرياح العاصفة والأمطار الغزيرة كل هذا تسبب في ظروف صعبة بالنسبة للطائرات والطاقم الأرضي".
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وأضافت أنه من الضروري أن يلتزم المسافرون بالمعلومات التي يتلقونها من شركات الطيران في النرويج.
 
وقال متحدث باسم أفينور إن الشركة ستجري تقييما إضافيا بحلول الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش لتحديد ما إذا كان من الممكن استئناف العمليات.

وأصدر معهد الأرصاد الجوية النرويجي تحذيرا أصفر اللون من هبوب رياح قوية حتى الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش وتحذيرا آخر من تساقط الثلوج حتى الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش. (سكاي نيوز عربية) 
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