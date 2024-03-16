مقتل فلسطيني أطلق النار على مستوطنة في الخليل

انتشر فيديو لشاب فلسطيني يُطلق النار على مستوطنة إسرائيلية في مدينة الخليل.

وأعلنت القناة 12 العبرية أنّ الجيش الإسرائيليّ أطلق النار على الشاب الفلسطينيّ، وقتله. (روسيا اليوم)