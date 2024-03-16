سبايا البغدادي يكشفن المستور: اغتصب كل واحدة منا

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كشفت الفتاتان رهام ورحى اللتانِ تحدثت عنهما زوجة زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي وابنته، عن خفايا ما عاشتاه مع البغدادي.وأكدتا أن البغدادي كان يغتصب كل الفتيات، مشددتين على أن ما من أنثى دخلت بيت "الزعيم" إلا وتغتصب ثم تباع.كما أوضحت رحى أن التنظيم لم يكتفِ بالاغتصاب فحسب، بل كان يفرق أيضا بين الأطفال وأمهاتهم بأعمار صغيرة جداً. (العربية)