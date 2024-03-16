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عربي-دولي

خبر عاجل من الديوان الملكي السعوديّ.. وفاة أميرة من هي؟

Lebanon 24
16-03-2024 | 10:42
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أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت، وفاة الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود.
 
وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود".
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وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 رمضان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".
وتابع الديوان الملكي في بيانه: "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون". (روسيا اليوم) 
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