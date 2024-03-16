خبر عاجل من الديوان الملكي السعوديّ.. وفاة أميرة من هي؟

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم السبت، وفاة الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود.

Advertisement

وصدر عن الديوان الملكي اليوم بيان جاء فيه: "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة الفهده بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود".وأضاف البيان: "سيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأحد الموافق 7 رمضان 1445 هجري، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض".