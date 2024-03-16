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عربي-دولي

قديروف: خسائر الوحدات الأوكرانية قرب أورلوفكا لا تُعوّض

Lebanon 24
16-03-2024 | 11:23
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أكد رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف أنّ "تعرّض القوات الأوكرانية قرب أورلوفكا لضربات المدفعية الروسية أجبرها على الفرار مخلفة قتلى وجرحى وخسائر لا تعوض".

وعرض قديروف على"تلغرام" لقطات لهروب القوات الأوكرانية نتيجة تعرضها لقصف مدفعي روسي قرب أورلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وعلق قائلا: العدو لاذ بالفرار تاركا وراءه قتلى وجرحى". (روسيا اليوم)
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