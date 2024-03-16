مسؤول إسرائيلي بارز: المساعدات العسكرية الأميركية "بطيئة للغاية"

قال مسؤول إسرائيلي كبير إن واشنطن بدأت بتأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، وهو تأكيد نفاه مسؤولون أميركيون كبار، وقد يكون هذا دليلا إضافيا على زيادة توتر العلاقة بين الحليفين.



ووفقا لمسؤول إسرائيلي رفيع المستوى، تحدث إلى شبكة "ABC News" الأميركية شريطة عدم الكشف عن هويته، فإن شحنات المساعدات العسكرية الأميركية في بداية الحرب بين إسرائيل وحماس "كانت تصل بسرعة كبيرة"، لكنه قال: "نجد الآن أنها بطيئة للغاية"، الأمر الذي أدى إلى تفاقم المشكلة والضغط على إسرائيل في أثناء محاولتها تدمير حركة "حماس" في غزة.

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وأفاد المسؤول بأنه ليس متأكدا من السبب، لكن إسرائيل تدرك تماما مدى إحباط الولايات المتحدة من الحرب، وأن إسرائيل بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد لتوفير المساعدات الإنسانية لغزة. (روسيا اليوم)