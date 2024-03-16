بالصورة: القاهرة تعلق على وصول أول سفينة مساعدات إلى غزة

أكد متحدث الخارجية المصرية أحمد أبو زيد ترحيب بلاده بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية عن الفلسطينيين في غزة، وشكر الأطراف التي أسهمت في تيسير هذه المساعدات عبر الممر البحري.

وجاءت تصريحات السفير أبو زيد ردا على استفسارات بشأن موقف مصر تجاه ما تمّ الإعلان عنه بشأن وصول أول سفينة مساعدات من خلال الممر البحري إلى قطاع غزة.

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وقال: "إن مصر تقدر وترحب بكل جهد يستهدف تخفيف المعاناة الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة. ونشكر كل الأطراف الدولية والإقليمية التي أسهمت في تيسير وصول تلك المساعدات عبر الممر البحري".

وأضاف السفير أبو زيد أن مصر تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز نفاذ المساعدات الملحة للقطاع من خلال معبر رفح، وعبر الإنزال الجوي، مطالبا إسرائيل بإزالة العوائق والقيود التي تضعها أمام عملية دخول المساعدات عبر المنافذ البرية، ودعوتها لتشغيل باقي المعابر لإدخال المزيد من المساعدات لتجنب تفاقم الوضع الإنساني في غزة. (RT)