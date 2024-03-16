Advertisement

عربي-دولي

"الأغذية العالمي": خطر الجوع لا يستريح خلال رمضان

Lebanon 24
16-03-2024 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1175864-638462102885996079.jpg
Doc-P-1175864-638462102885996079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

حذر برنامج الأغذية العالمي، السبت، من أن "خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

 جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة إكس.

 وأكد البرنامج أن "خطر الجوع لا يأخذ استراحة خلال رمضان، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث تتحمل العديد من العائلات وطأته طوال العام".

 وأضاف: "لا تزال التبرعات ضرورية لضمان استمرار العائلات في تلقي مساعدات برنامج الأغذية العالمي لتأمين وجبتها التالية".

 وفي منشور منفصل سلط الأغذية العالمي الضوء على الوضع بقطاع غزة قائلاً "يعد التجمع حول الطعام عادة أساسية في رمضان، لكن في غزة يكافح العديد من الأشخاص للعثور على شيء يأكلونه".

 وأردف البرنامج: "فرقنا تعمل على منح الطعام للمطابخ المجتمعية لإعداد 500 ألف وجبة إفطار للصائمين كل يوم".

( الأناضول)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:31 | 2024-03-17
06:05 | 2024-03-17
05:54 | 2024-03-17
05:53 | 2024-03-17
05:21 | 2024-03-17
04:43 | 2024-03-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24