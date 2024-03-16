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الحكومة الأفغانية ترحب بتمديد مهمة البعثة الأممية عاما إضافيا

Lebanon 24
16-03-2024 | 12:45
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أعربت الحكومة الأفغانية المؤقتة، السبت، عن ترحيبها بتمديد مهمة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة أفغانستان (يوناما) لعام آخر.

 جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد، بالعاصمة الأفغانية كابل.

 وأشار المتحدث باسم حكومة طالبان، إلى أن أفغانستان "بحاجة إلى تحسين علاقاتها الدبلوماسية مع المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة".

 وأضاف: "يرغب الشعب الأفغاني أن تؤدي البعثة الأممية واجبها التمثيلي على أكمل وجه، وأن تقيم اتصالات بين أفغانستان والعالم، وأن تعكس (مستوى) النمو والإنجازات والأمن والاستقرار في البلاد إلى العالم".

( الأناضول)
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